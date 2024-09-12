В Новосибирске начали судить мигрантку за истязание 1,5-годовалой дочери

Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
По данным следствия, с июня по август 2021 года Асанова регулярно избивала девочку по голове и лицу, отказываясь заниматься ее воспитанием и развитием. Маленькая жертва подвергалась побоям даже за незначительные проступки.
11 сентября 2024 года Октябрьский районный суд начал рассмотрение уголовного дела по статье, касающейся причинения физических и психологических страданий несовершеннолетнему. На протяжении следствия женщина находилась под стражей, и суд продлил срок ее содержания в СИЗО до 1 февраля 2025 года.