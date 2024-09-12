В Ростове автобус сбил на «зебре» пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии

В Ростове-на-Дону водитель пассажирского автобуса сбил на «зебре» пешехода, пострадавший после этого оказался в больнице в тяжелом состоянии. Об этом 12 сентября рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.
Все случилось около 5:45 утра на улице Вавилова. На мужчину, переходившего проезжую часть, наехал автобус МАЗ (маршрут № 10 «улица Дмитрия Петрова — ГПЗ-10»).
— На момент происшествия пассажиров в салоне общественного транспорта не было. За рулем находился 55-летний водитель, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Добавим, личность пострадавшего еще не установили. Сейчас причины и обстоятельства случившегося проясняют сотрудники полиции.