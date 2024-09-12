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Непотушенная сигарета привела к гибели мужчины в Иркутской области

Пожар начался в квартире пятиэтажного дома.
Источник: Комсомольская правда

В квартире пятиэтажного дома в городе Железногорск-Илимский начался пожар. Как рассказали в МЧС Иркутской области, сообщение поступило 11 сентября в 22:39.

— К месту были направлены два пожарных расчёта, пять человек. В ходе тушения огня в квартире на четвертом этаже был найден погибший. Условием развития пожара стало позднее его обнаружение, — рассказали в пресс-службе МЧС.

Причиной стало неосторожное обращение с огнем. Мужчина вовремя не потушил сигарету. Чтобы побороть пламя специалистам понадобилось пять минут. Огонь уничтожил мебель на площади два квадратных метра, всю квартиру закоптило.

Также в ночь на 12 сентября произошло еще три пожара. Горели хозяйственных постройки. К счастью, пострадавших нет, огонь удалось потушить.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье за сутки угнали три машины.