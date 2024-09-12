На заводе «Омсктрансмаш» объяснили причину крупного пожара

Крупный пожар случился сегодня, 12 сентября, в промышленной зоне Ленинского округа. Возгорание случилось на крупном омском оборонном заводе «Омсктрансмаш». На предприятии порталу Om1.ru подтвердили информацию о ЧП и рассказали о причине пожара.
«На территории предприятия при проведении ремонта крыши подрядной организацией произошло локальное возгорание кровельного материала. На производственном процессе данный инцидент не отразился. Пострадавших нет. Прибывшие на место силы МЧС завершают работу по ликвидации возгорания», — сообщили в пресс-службе завода.
Напомним, к месту пожара выехали 61 спасатели и 18 пожарных машин. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 12:55. На месте происшествия работают подразделения МЧС России. Тушение пожара продолжается.
Напомним, на оборонном предприятии выпускают огневые системы «Солнцепек» и модернизируют танки.