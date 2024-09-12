На заводе «Омсктрансмаш» объяснили причину крупного пожара

Крупный пожар случился сегодня, 12 сентября, в промышленной зоне Ленинского округа. Возгорание случилось на крупном омском оборонном заводе «Омсктрансмаш». На предприятии порталу Om1.ru подтвердили информацию о ЧП и рассказали о причине пожара.