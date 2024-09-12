Угонщик из Златоуста покусился на три машины, чтобы уехать домой

В дежурную часть районного отдела полиции обратились двое местных жителей. Они пожаловались, что ночью кто-то повредил их автомобили, которые стояли около дома. Полицейские установили, что внимание вора привлекли две «Лады Приоры», однако он не сумел ими завладеть. Угонщик не растерялся: запустил двигатель у третьего автомобиля ВАЗ-2114 и уехал в неизвестном направлении.