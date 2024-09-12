Олбани
+11°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угонщик из Златоуста покусился на три машины, чтобы уехать домой

Полиция Саткинского района раскрыла попытки угона и кражу легковых автомобилей. Мужчина попытался украсть две машины и скрылся на третьей. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В дежурную часть районного отдела полиции обратились двое местных жителей. Они пожаловались, что ночью кто-то повредил их автомобили, которые стояли около дома. Полицейские установили, что внимание вора привлекли две «Лады Приоры», однако он не сумел ими завладеть. Угонщик не растерялся: запустил двигатель у третьего автомобиля ВАЗ-2114 и уехал в неизвестном направлении.

Оперативники опросили возможных свидетелей и получили приметы злоумышленника. Это помогло им установить его личность и впоследствии задержать. Вором оказался 34-летний житель Златоуста, ранее судимый за подобные преступления.

Мужчина рассказал, что на украденном авто он поехал к себе домой. В отношении преступника возбудили уголовное дело по статье «Кража» и заключили под стражу.