«Ворота упали прямо на него»: что известно о мальчике, за которым из Иркутска летел совершивший жесткую посадку Ми-8

— 2 сентября мне позвонил тренер Дамира по борьбе, говорил взволнованно, — вспоминает Галина. — У ребят был игровой день, поэтому вместо тренировки они на футбольном поле пинали мяч. Сын стоял на воротах и потянул на себя сетку, а затем отвернулся и прошел вперед. Он не заметил, как они качнулись и начали падать. Удар перекладиной пришелся прямо в зону шеи. Дамир потерял сознание, ему вызвали скорую. В этот момент я была в командировке в Улан-Удэ, в Орлике за детьми смотрели отец и бабушка.