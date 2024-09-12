«Ворота упали прямо на него»: что известно о мальчике, за которым из Иркутска летел совершивший жесткую посадку Ми-8

«На территории Иркутской области оборвалась связь с вертолетом Ми-8», — эта новость 3 сентября насторожила жителей сразу двух регионов. Судно направлялось из Иркутска в село Орлик в Бурятии, но через 26 минут после вылета исчезло с радаров. К счастью, экипаж выжил. Вертолет совершил жесткую посадку в 85-ти километрах от столицы Приангарья — в Усольском районе. Причиной происшествия стал удар молнии.
Позже выяснилось, что до пункта назначения не добрался борт санавиации. Медики должны были доставить в Улан-Удэ 10-летнего мальчика, на которого во время игры в футбол упали металлические ворота. Ребенок находился в стабильно тяжелом состоянии. Для него экстренно нашли новый спецборт и 4 сентября госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу.
Мама школьника Галина рассказала корреспонденту КП-Иркутск о состоянии сына и поблагодарила всех, кто интересовался его судьбой.
ПОТЯНУЛ ЗА СЕТКУ, И ВОРОТА УПАЛИ.
— 2 сентября мне позвонил тренер Дамира по борьбе, говорил взволнованно, — вспоминает Галина. — У ребят был игровой день, поэтому вместо тренировки они на футбольном поле пинали мяч. Сын стоял на воротах и потянул на себя сетку, а затем отвернулся и прошел вперед. Он не заметил, как они качнулись и начали падать. Удар перекладиной пришелся прямо в зону шеи. Дамир потерял сознание, ему вызвали скорую. В этот момент я была в командировке в Улан-Удэ, в Орлике за детьми смотрели отец и бабушка.
Дамир — самый младший в семье. Его старший брат учится в медицинском колледже, сестра перешла в седьмой класс, сам мальчик — в пятый. Галина работает тренером по стрельбе из лука, обучает ребятишек. Ее супруг — предприниматель. В момент случившегося женщина находилась в командировке в Улан-Удэ. Врачи предупредили, что сыну понадобятся процедуры, которые в местной больнице провести невозможно, поэтому в ближайшее время его транспортируют в центр республики. Мама осталась ждать, а папа ухаживал за ребенком.
— Дамиру сделали рентген и нашли перелом сосцевидного отростка височной кости, который находится за левым ухом. Сутки из него шла кровь, из-за чего сын перестал им слышать. Также во время падения он ударился лицом о землю и получил ссадины.
СМОЖЕТ ЗАБЫТЬ О СЛУЧИВШЕМСЯ.
Уже в Улан-Удэ пациента осмотрели нейрохирург и оториноларинголог. Специалисты провели КТ и МРТ-исследования, чтобы исключить кровоизлияния или нарушения работы мозга. Диагностировали черепно-мозговую травму и повреждение барабанной перепонки, но операция не понадобилась. Более того, по прогнозам врачей, спустя время мальчик выздоровеет и сможет забыть о случившемся.
— Прогнозы исключительно положительные, — делится радостью Галина. — Первую неделю Дамиру нельзя было садиться и вставать, сейчас он самостоятельно ест, ходит по палате, но не может поворачивать шеей. Из-за этого ему все еще нужна моя помощь. В больнице лежу вместе с ним.
Впереди у Дамира лечение и реабилитация. Слух медленно, но верно возвращается. В связи с этим учиться школьник пока будет на дому. О спорте тоже придется временно забыть.
— Хочу поблагодарить всех, кто желал сыну выздоровления. Я читала все ваши комментарии! Мне постоянно звонят родственники, друзья, земляки. Многие помогли материально.
Как тяжелая металлическая конструкция высотой почти в 2,5 метра могла так легко рухнуть — остается вопросом до сих пор. Известно лишь то, что ворота были установлены на территории школьного стадиона. Ответственных за произошедшее устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
ОФИЦИАЛЬНО.
— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия по факту травмирования мальчика, на которого упали металлические футбольные ворота, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), — сообщают в пресс-службе ведомства. — В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, конкретных виновных лиц, а также сбор доказательственной базы.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Четырем членам экипажа вертолета Ми-8, которые героически посадили воздушное судно в 85-ти километрах от Иркутска вручили грамоты.
— Только благодаря героическим и профессиональным действиям экипажа удалось спасти жизни людей, 1% из 100, отличная работа, благодарим за выдержку и самообладание в экстремальной ситуации, — отметил министр транспорта Бурятии Александр Гоге.
Наград были удостоены командир воздушного судна Константин Шутилов, пилот-инструктор Александр Салимов, авиатехник летательных аппаратов и двигателей Баир Гаврилов, бортпроводник-инструктор Ольга Брылева. Медицинскому персоналу также вручили грамоты. Надежда Лазарева и Алексей Корнюшин, несмотря на полученные во время посадки травмы, оказали другим первую помощь.