Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский бомбардировщик уничтожил десятки украинских националистов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Экипаж бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил десятки военнослужащих ВСУ ударом бомб ФАБ-500 на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в населенном пункте Петропавловка на Купянском направлении СВО», — говорится в сообщении.

Как уточняет военное ведомство, для уничтожения выявленных целей экипаж Су-34 применил авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

«В результате точного попадания ФАБ уничтожено несколько десятков украинских националистов. Результативность авиаудара подтверждается кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени», — сообщили в Министерстве.