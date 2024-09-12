Российский бомбардировщик уничтожил десятки украинских националистов

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в населенном пункте Петропавловка на Купянском направлении СВО», — говорится в сообщении.
Как уточняет военное ведомство, для уничтожения выявленных целей экипаж Су-34 применил авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
«В результате точного попадания ФАБ уничтожено несколько десятков украинских националистов. Результативность авиаудара подтверждается кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени», — сообщили в Министерстве.