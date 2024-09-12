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Омичка подозревается в жестоком убийстве жениха на почве ревности

СК России по Омской области сообщает в четверг, 12 сентября 2024 года, о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как заявляется, днем в понедельник, 9 сентября 2024 года, в квартире на Магистральной в Омске найдено тело 44-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастна соседка потерпевшего. Женщину задержали.

«По версии следствия, подозреваемая из ревности нанесла своему жениху два удара ножом в спину, от которых мужчина скончался на месте. При осмотре места происшествия следователями изъяты орудие убийства и вещественные доказательства. С подозреваемой проведена проверка показаний на месте, во время следственных действий женщина дала подробные показания», — передает ведомство.

По данным регионального СК, подозреваемая подтвердила инкриминируемую вину. Расследование жесткого, по мнению автора, убийства, продолжается.

СК