Омичка подозревается в жестоком убийстве жениха на почве ревности

СК России по Омской области сообщает в четверг, 12 сентября 2024 года, о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как заявляется, днем в понедельник, 9 сентября 2024 года, в квартире на Магистральной в Омске найдено тело 44-летнего мужчины с ножевыми ранениями.