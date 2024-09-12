ВС России поразили объекты инфраструктуры ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 134-х районах», — говорится в сообщении оборонного ведомства.