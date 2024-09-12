ВС России поразили объекты инфраструктуры ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 134-х районах», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда HIMARS производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31457 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17993 танка и других боевых бронированных машин, 1452 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14488 орудий полевой артиллерии и минометов, 25945 единиц специальной военной автомобильной техники.