В Петербурге задержали предпринимателя по делу о хищении на гособоронзаказе

Под следствием сейчас находится и глава «Военторга» Владимир Павлов, его арестовали 1 августа. По версии следствия, компания с 2019 по 2022 год поставила Минобороны гигиенические наборы на 625 миллионов рублей, завысив их цену более чем на 400 миллионов.