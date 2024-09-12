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В Петербурге задержали предпринимателя по делу о хищении на гособоронзаказе

СК: главу «Ленбытхима» Михайлова задержали по делу о хищениях при исполнении ГОЗ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Петербурге задержали гендиректора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова по делу о хищениях на гособоронзаказе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.

«По данным следствия, при исполнении государственных контрактов <…> Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом более 20 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.

Речь идет о контрактах на сумму более 115 миллионов рублей с АО «Военторг» на поставки имущества для Минобороны. Михайлова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Следователи также проверяют на причастность к преступлению сотрудников «Военторга» и департамента ресурсного обеспечения Минобороны.

В СК добавили, что у Михайлова и его родственников нашли большое количество недвижимости в Петербурге, Ленинградской области и Турции, а также дорогие машины стоимостью более 100 миллионов рублей. Сейчас проверяется законность приобретения этой собственности.

Под следствием сейчас находится и глава «Военторга» Владимир Павлов, его арестовали 1 августа. По версии следствия, компания с 2019 по 2022 год поставила Минобороны гигиенические наборы на 625 миллионов рублей, завысив их цену более чем на 400 миллионов.

СК