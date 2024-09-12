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Адвокат опроверг данные о задержании супруга «королевы марафонов»

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Сослуживец Алексея Блиновского и экс-адвокат Эльман Пашаев опроверг задержание супруга «королевы марафонов» Елены Блиновской.

Источник: РИА "Новости"

«Мы служим в одной бригаде», — сказал РИА Новости Пашаев, а на вопрос о задержании Блиновского заявил: «Это неправда».

Алексей Блиновский задержан в зоне СВО, сообщили ранее в четверг РИА Новости в правоохранительных органах.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. «Королеву марафонов» в итоге отправили в СИЗО.

Дело против ее супруга выделено в отдельное производство. Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля он находится в зоне СВО. При этом МВД объявило Блиновского в розыск, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, это произошло из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела.

расследование