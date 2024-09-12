Адвокат опроверг данные о задержании супруга «королевы марафонов»

Дело против ее супруга выделено в отдельное производство. Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля он находится в зоне СВО. При этом МВД объявило Блиновского в розыск, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, это произошло из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела.