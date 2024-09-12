Автобус сбил пешехода в Ростове

В Ростове в ДТП пострадал пешеход. Об этом сообщает донская Госавтоинспекция.
Инцидент произошел 12 сентября в районе дома № 34 по улице Вавилова в 5:45.
— По предварительным данным, 55-летний водитель, управляя автобусом МАЗ (маршрут № 10 «Улица Дмитрия Петрова-ГПЗ-10») сбил неустановленного мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — говорится в сообщении.
В момент ДТП в салоне автобуса не было пассажиров.
С травмами пешехода доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии. Все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции.