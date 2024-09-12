Haval сбил трехлетнего ребенка на велосипеде в Петербурге

Трехлетний ребенок пострадал в ДТП у дома 49 по проспекту Луначарского в Петербурге. Все произошло вечером 11 сентября. Тогда малыш катался на велосипеде по специально выделенной для этого дорожке. Но на нее вдруг выехал Haval, которым управляла 44-летняя женщина. Так юный велосипедист оказался под колесами иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.