В Самаре кладовщик украл оставленный в сквере на лавочке телефон

В Самаре 50-летняя женщина отдыхала в сквере на улице Авроры и забыла свой телефон на скамейке. Когда она вернулась, чтобы забрать его, смартфона уже не было. Вором оказался 25-летний местный житель. Об этом сообщили в городской администрации.
«Материальный ущерб был оценен в 10 тысяч рублей. В тот день парень работал кладовщиком, он ждал прибытия служебного автобуса в сквере, увидел на одной из лавочек сотовый телефон и решил его забрать», — рассказали в пресс-службе.
Самарец положил телефон в сумку, уехал на работу, а спустя нескольких дней сдал в ломбард. Этот момент попал на записи с камер видеонаблюдения. Парень признал вину и полностью возместил ущерб женщине. В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Самары.