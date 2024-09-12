В Самаре кладовщик украл оставленный в сквере на лавочке телефон

В Самаре 50-летняя женщина отдыхала в сквере на улице Авроры и забыла свой телефон на скамейке. Когда она вернулась, чтобы забрать его, смартфона уже не было. Вором оказался 25-летний местный житель. Об этом сообщили в городской администрации.