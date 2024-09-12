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Омского боксера обвиняют в избиении человека до смерти

СК России по Омской области сообщает в четверг, 12 сентября 2024 года, о направлении в суд уголовного дела в отношении ранее судимого 31-летнего омича. Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

«По данным следствия, 7 июня 2024 г. в квартире дома на ул. Рождественского, 15 обвиняемый, ранее по-любительски занимавшийся боксом, из личных неприязненных отношений нанес удары руками своему 52-летнему дяде, который злоупотреблял спиртными напитками. От причиненных телесных повреждений потерпевший скончался на месте», — передает ведомство.

Обвиняемого, как сообщается, заключили под стражу. По данным прокуратуры Омска, мужчина подтвердил инкриминируемую вину.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Омска.