Омского боксера обвиняют в избиении человека до смерти

«По данным следствия, 7 июня 2024 г. в квартире дома на ул. Рождественского, 15 обвиняемый, ранее по-любительски занимавшийся боксом, из личных неприязненных отношений нанес удары руками своему 52-летнему дяде, который злоупотреблял спиртными напитками. От причиненных телесных повреждений потерпевший скончался на месте», — передает ведомство.
Обвиняемого, как сообщается, заключили под стражу. По данным прокуратуры Омска, мужчина подтвердил инкриминируемую вину.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Омска.