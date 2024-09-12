Омского боксера обвиняют в избиении человека до смерти

СК России по Омской области сообщает в четверг, 12 сентября 2024 года, о направлении в суд уголовного дела в отношении ранее судимого 31-летнего омича. Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).