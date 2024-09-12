Пожар на заводе «Омсктрансмаш» локализовали

ОМСК, 12 сен — РИА Новости. Пожар на заводе «Омсктрансмаш» локализован, открытое горение ликвидировано, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Омской области.
Сообщение о пожаре на предприятии «Омсктрансмаш» в Ленинском округе Омска поступило в 12.55. Загорелась крыша одного из цехов во время сварочных ремонтных работ. Площадь пожара составила 2,4 тысячи квадратных метров.
«В 14.59 пожар локализован… В 15.22 ликвидировано открытое горение», — сообщили в ведомстве.
«Омсктрансмаш» занимается выпуском танков и огнеметных систем «Солнцепек». Завод входит в концерн «Уралвагонзавод».