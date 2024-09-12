Олбани
+11°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар на заводе «Омсктрансмаш» локализовали

МЧС: пожар на заводе «Омсктрансмаш» покализован, открытое горение ликвидировано.

Источник: © РИА Новости

ОМСК, 12 сен — РИА Новости. Пожар на заводе «Омсктрансмаш» локализован, открытое горение ликвидировано, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Омской области.

Сообщение о пожаре на предприятии «Омсктрансмаш» в Ленинском округе Омска поступило в 12.55. Загорелась крыша одного из цехов во время сварочных ремонтных работ. Площадь пожара составила 2,4 тысячи квадратных метров.

«В 14.59 пожар локализован… В 15.22 ликвидировано открытое горение», — сообщили в ведомстве.

«Омсктрансмаш» занимается выпуском танков и огнеметных систем «Солнцепек». Завод входит в концерн «Уралвагонзавод».

пожары