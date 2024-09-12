На окраине Воронежа загорелась сухая трава на площади 10 гектаров

— В связи с крайне неблагоприятными условиями для пожаротушения — пятым классом пожарной опасности произошло быстрое распространение огня. Для тушения привлекли шесть пожарных расчетов. На данный момент общая площадь пожара составляет около 10 гектаров. Пожарным подразделениям удалось остановить распространение огня в сторону населенного пункта, — сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. — Наиболее вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.