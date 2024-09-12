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Полиция Владивостока разобралась в истории с «похищением» мальчика

Жительница краевого центра сообщила, что её ребенка попытались увести неизвестные.

Источник: PrimaMedia.ru

Полиция Владивостока провела проверку после информации о попытке похищения ребенка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Установлено, что сообщение о возможном похищении поступило в отделение полиции от местной жительницы, которая утверждала, что неизвестные пытались увести её 11-летнего сына.

Однако после выяснения всех обстоятельств оказалось, что ребенок, опасаясь наказания за позднее возвращение домой, выдумал историю о похищении.

«В отношении ребенка противоправных действий не совершалось», — сообщили в полиции.

Отмечается, что несовершеннолетний и его семья на профилактическом учете не состоят. Правоохранители провели профилактическую беседу с мальчиком и его родителями, напомнив о важности доверия в семье.

Напомним, в мае текущего года в Приморье две школьницы от скуки решили повеселиться и позвонили в полицию с сообщением о том, что одну из них похитили и везут в багажнике авто в неизвестном направлении. Когда выяснилось, что сообщение о похищении было ложным, родителей девочки наказали.