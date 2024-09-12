Полиция Владивостока разобралась в истории с «похищением» мальчика

Напомним, в мае текущего года в Приморье две школьницы от скуки решили повеселиться и позвонили в полицию с сообщением о том, что одну из них похитили и везут в багажнике авто в неизвестном направлении. Когда выяснилось, что сообщение о похищении было ложным, родителей девочки наказали.