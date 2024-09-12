ФСБ предотвратила подрыв железнодорожного моста в Севастополе

«Установлено, что 51-летний житель города Севастополя посредством переписки в интернет-мессенджере был завербован сотрудником Службы безопасности Украины для выполнения разведывательных заданий по сбору сведений об объектах Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных в городе, а также объектах транспортной инфраструктуры с целью совершения терактов. По заданию куратора из СБУ мужчина изъял из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства, при помощи которых он должен был совершить террористический акт — подрыв железнодорожного моста на территории Севастополя», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина, по версии следствия, забрал из тайника самодельное взрывное устройство с зарядом гексогена массой около 1,2 кг, три брикета взрывчатого вещества на основе гексогена массой 1,7 кг, три кумулятивных заряда массой более 2 кг, восемь электродетонаторов, четыре исполнительных устройства и четыре электронных передатчика. Все это он перевез к себе домой, где материалы были обнаружены в ходе обыска и изъяты сотрудниками УФСБ.
В отношении жителя Севастополя возбуждены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 30 — ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств). «Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы» , — подчеркнули в управлении.