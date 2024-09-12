ФСБ предотвратила подрыв железнодорожного моста в Севастополе

Уточняется, что мужчина, по версии следствия, забрал из тайника самодельное взрывное устройство с зарядом гексогена массой около 1,2 кг, три брикета взрывчатого вещества на основе гексогена массой 1,7 кг, три кумулятивных заряда массой более 2 кг, восемь электродетонаторов, четыре исполнительных устройства и четыре электронных передатчика. Все это он перевез к себе домой, где материалы были обнаружены в ходе обыска и изъяты сотрудниками УФСБ.