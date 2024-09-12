«ГАЗель» развалилась под мостом на Южном шоссе в Петербурге

Грузовая «ГАЗель» развалилась под мостом на Южном шоссе. Судя по всему, водитель машины не учел его высоту, поэтому кузов снесло, а его содержимое рассыпалось по проезжей части. О случившемся написали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».
— «ГАЗель» сбросила фургон под сортировочным мостом на Южном шоссе, — пишет очевидец.
По предварительным данным, водитель не пострадал, чего нельзя сказать о кузове и его содержимом. Металлический каркас разломило на части. Кстати, следом за этой машиной остановилась другая похожая. Предположительно, она приехала для того, чтобы перегрузить продукты из сломанного транспорта.
Пользователи сети отмечают, что под данным мостом нередко случаются такие ДТП, и это при том, что там установлены предупреждающие знаки.
— Как они все так умудряются. Знаки же стоят там «ограничения по высоте», — указал комментатор.