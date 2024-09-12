«ГАЗель» развалилась под мостом на Южном шоссе в Петербурге

По предварительным данным, водитель не пострадал, чего нельзя сказать о кузове и его содержимом. Металлический каркас разломило на части. Кстати, следом за этой машиной остановилась другая похожая. Предположительно, она приехала для того, чтобы перегрузить продукты из сломанного транспорта.