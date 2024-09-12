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«Раз вы не воспитываете, буду я!»: Под Ростовом байкер ударил ребенка, который дотронулся до его мотоцикла

Жительница Ростовской области заявила в полицию после того, как ее 10-летнего сына-аутиста ударил байкер.

Источник: Комсомольская правда

В Аксае Ростовской области около небольшого кафе, в котором часто обдают особенные детки и их родители после занятий в спортсекции, произошло ЧП. Рослый мужчина ударил 10-летнего мальчика, страдающего аутизмом.

Поводом для агрессии стало то, что ребенок дотронулся пальцем до байка. Руководитель секции по адаптивном хоккею Ксения Савинова рассказала «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» о том, как все происходило.

В УЖАС ПРИШЛИ И ДЕТИ, И МАМЫ.

— Накануне, 11 сентября, как раз была тренировка. После нее мамы с ребятами пошли в близлежащее кафе, — говорит Ксения.

Пообедав, женщины и юные хоккеисты потихоньку начали собираться домой. А Сема в этот момент заинтересовался красивым бело-голубым мотоциклом. Мальчик-аутист подошел к транспортному средству и слегка несколько раз постучал по сиденью пальцем.

— Это увидел хозяин мотоцикла. Почему-то мальчик взбесил мужчину. Если вы его не воспитываете, то я буду, — крикнул он и через мгновение с размаху ударил ребенка ладонью по затылку.

Сема расплакался, как и другие дети из спортивной секции. Мамы тоже пришли в ужас.

ОБИДЕЛ РЕБЕНКА И СЕЛ ОБЕДАТЬ.

По словам Ксении, спокойным оставался только байкер.

— На слова женщин о том, что они напишут заявление, мужчина сказал, что ему все равно ничего не будет. А когда одна из мамочек стала фотографировать его мотоцикл, то он попытался вырвать телефон из рук. Кстати, номера на нем отсутствовали.

В итоге мама Семы и еще одна женщина все же обратились в полицию с заявлениями. Ну, а байкер после того, как ударил мальчика, спокойно пообедал и уехал, помахав Семе и другим детям рукой.

«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» попросила ГУ МВД по Ростовской области прокомментировать ситуации. Как только мы получим ответ, то сразу опубликуем его на нашем сайте.