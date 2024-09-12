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Гендиректор «Ленбытхима» задержан по делу о хищении при исполнении оборонзаказа

В Санкт-Петербурге задержан гендиректор ООО «Ленбытхим» Денис Михайлов, подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при исполнении гособоронзаказа, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ (СКР). Компания занимается производством бытовой и промышленной химии.

Источник: РИА "Новости"

Денис Михайлов, по версии следствия, при исполнении государственных контрактов на сумму свыше 115 млн руб., заключенных с АО «Военторг» по поставке имущества для нужд департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны, умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом более 20 млн руб.

«В настоящее время проверяется причастность должностных лиц АО “Военторг” и департамента ресурсного обеспечения Минобороны России к совершенному преступлению», — говорится в сообщении.

Кроме того, в СКР уточнили, что следователи установили, что в собственности Дениса Михайлова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Петербурге, Ленобласти и Турции, а также дорогостоящие автомобили стоимостью свыше 100 млн руб., законность приобретения которых в настоящее время проверяется.

Ранее по обвинению в получении многомиллионной взятки был арестован заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов. Замком, полагает следствие, поспособствовал в заключении контракта на 1,5 млрд руб. для коммерческой фирмы на поставку обмундирования, в том числе в зону СВО.

расследование