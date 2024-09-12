Гендиректор «Ленбытхима» задержан по делу о хищении при исполнении оборонзаказа

Денис Михайлов, по версии следствия, при исполнении государственных контрактов на сумму свыше 115 млн руб., заключенных с АО «Военторг» по поставке имущества для нужд департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны, умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом более 20 млн руб.
«В настоящее время проверяется причастность должностных лиц АО “Военторг” и департамента ресурсного обеспечения Минобороны России к совершенному преступлению», — говорится в сообщении.
Кроме того, в СКР уточнили, что следователи установили, что в собственности Дениса Михайлова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Петербурге, Ленобласти и Турции, а также дорогостоящие автомобили стоимостью свыше 100 млн руб., законность приобретения которых в настоящее время проверяется.
Ранее по обвинению в получении многомиллионной взятки был арестован заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов. Замком, полагает следствие, поспособствовал в заключении контракта на 1,5 млрд руб. для коммерческой фирмы на поставку обмундирования, в том числе в зону СВО.