Гендиректор «Ленбытхима» задержан по делу о хищении при исполнении оборонзаказа

Кроме того, в СКР уточнили, что следователи установили, что в собственности Дениса Михайлова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Петербурге, Ленобласти и Турции, а также дорогостоящие автомобили стоимостью свыше 100 млн руб., законность приобретения которых в настоящее время проверяется.