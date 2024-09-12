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В Башкирии женщина избила своего ребенка прямо на улице

В Стерлитамаке около ТЦ «Дом быта» женщина сорвала свою злобу на ребенке.

Источник: Честный репортаж, телеграм

В соцсетях сообщается, что сначала мать с малышом гуляли, но он начал шалить, тогда разъяренная женщина стала бить его рукой. При этом ребенок лежал на асфальте и сильно кричал.

«Башинформ» обратился за комментарием по поводу данного происшествия в пресс-службу МВД по РБ. В ведомстве сообщили, что происшествие зарегистрировано в ходе мониторинга сети интернет в управлении МВД России по Стерлитамаку.

«В данный момент назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение».

проинформировали в МВД по РБ.