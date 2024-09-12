В Севастополе предотвратили теракт

«Установлено, что 51-летний житель Севастополя посредством переписки в интернет-мессенджере был завербован сотрудником службы безопасности Украины для выполнения разведывательных заданий по сбору сведений об объектах Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных в городе, а также объектах транспортной инфраструктуры с целью совершения терактов» , — говорится в сообщении.
По заданию куратора из СБУ мужчина изъял из тайника взрывное устройство с зарядом гексогена массой около 1,2 кг, три брикета взрывчатого вещества на основе гексогена массой 1,7 кг, три кумулятивных заряда массой более 2 кг, восемь электродетонаторов, 4 исполнительных устройства и 4 электронных передатчика. Перед ним стояла задача совершить подрыв железнодорожного моста в Севастополе, но злоумышленник был задержан, уточнили в ведомстве.
Возбуждены уголовные дела по ст. 275 («Государственная измена»), ч.1 ст. 30 — ст. 205, («Приготовление к совершению террористического акта»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств»). Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.