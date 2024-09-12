В Севастополе предотвратили теракт

По заданию куратора из СБУ мужчина изъял из тайника взрывное устройство с зарядом гексогена массой около 1,2 кг, три брикета взрывчатого вещества на основе гексогена массой 1,7 кг, три кумулятивных заряда массой более 2 кг, восемь электродетонаторов, 4 исполнительных устройства и 4 электронных передатчика. Перед ним стояла задача совершить подрыв железнодорожного моста в Севастополе, но злоумышленник был задержан, уточнили в ведомстве.