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17-летний мотоциклист столкнулся с машиной «Тойота Приус» в Иркутске

Подростка отвезли в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловском районе Иркутска 12 сентября утром произошла авария с участием несовершеннолетнего. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

По предварительной информации, 17-летний водитель мотоцикла «Прогаси» ехал в сторону микрорайона Университетский. В какой-то момент выбрал неверную дистанцию и столкнулся с машиной «Тойота Приус». Водитель автомобиля в это время пытался повернуть налево. В итоге подростку понадобилась помощь врачей, его отвезли в больницу. Сейчас прокуратура взяла на контроль ход этого дела.

— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения и профилактики травматизма на дорогах, — рассказывают в прокуратуре Иркутской области.

Сейчас продолжают устанавливать причины и условия произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области из-за непотушенной сигареты начался пожар. Погиб мужчина.