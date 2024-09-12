17-летний мотоциклист столкнулся с машиной «Тойота Приус» в Иркутске

В Свердловском районе Иркутска 12 сентября утром произошла авария с участием несовершеннолетнего. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
По предварительной информации, 17-летний водитель мотоцикла «Прогаси» ехал в сторону микрорайона Университетский. В какой-то момент выбрал неверную дистанцию и столкнулся с машиной «Тойота Приус». Водитель автомобиля в это время пытался повернуть налево. В итоге подростку понадобилась помощь врачей, его отвезли в больницу. Сейчас прокуратура взяла на контроль ход этого дела.
— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения и профилактики травматизма на дорогах, — рассказывают в прокуратуре Иркутской области.
Сейчас продолжают устанавливать причины и условия произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области из-за непотушенной сигареты начался пожар. Погиб мужчина.