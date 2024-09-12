17-летний мотоциклист столкнулся с машиной «Тойота Приус» в Иркутске

По предварительной информации, 17-летний водитель мотоцикла «Прогаси» ехал в сторону микрорайона Университетский. В какой-то момент выбрал неверную дистанцию и столкнулся с машиной «Тойота Приус». Водитель автомобиля в это время пытался повернуть налево. В итоге подростку понадобилась помощь врачей, его отвезли в больницу. Сейчас прокуратура взяла на контроль ход этого дела.