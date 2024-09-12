Полыхает нежилой дом и степь: в Волгограде тушат сильный пожар в поселке Центральный-2

— Пожар начался около нежилого дома либо в самом доме на крайней в поселке Центральный-2 улице Виноградной. Полыхало сильно, было страшно. Рядом горела степь, а за ней — федеральная трасса на Ростов. На степной пожар поначалу вообще никто внимания не обращал. Когда уже начали тушить, огонь дошел почти до улицы Венской, где идет газопровод низкого давления, — рассказала сайту volgograd.kp.ru жительница поселка Наталья Полякова.