Полыхает нежилой дом и степь: в Волгограде тушат сильный пожар в поселке Центральный-2

Сильный пожар бушует два часа возле поселка Центральный-2 в Советском районе Волгограда. Горит нежилой дом и степь возле федерально трассы и газопровода. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru очевидцы, местные жители боятся, что огонь может перекинуться на жилые дома.
— Пожар начался около нежилого дома либо в самом доме на крайней в поселке Центральный-2 улице Виноградной. Полыхало сильно, было страшно. Рядом горела степь, а за ней — федеральная трасса на Ростов. На степной пожар поначалу вообще никто внимания не обращал. Когда уже начали тушить, огонь дошел почти до улицы Венской, где идет газопровод низкого давления, — рассказала сайту volgograd.kp.ru жительница поселка Наталья Полякова.
Сейчас в поселке работают минимум четыре пожарных расчета. Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании им поступило в 11.40.
— Горит трава отдельными очагами. Пожарные расчеты четвертой пожарно-спасательной части на месте, приступили к тушению. Причина пожара устанавливается, — рассказали в ведомстве.
По словам жителей огонь в жилом секторе уже удалось остановить. Но дышать из-за дыма сложно.
— Сил и средств на месте достаточно. Сотрудники МЧС России предпринимают все необходимые меры для ликвидация пожара, — уверяют спасатели.