В Крыму арестовали замглавы управления Росгвардии

«Замначальника ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталий Салманов арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его разоблачение стало результатом успешной операции ФСБ при участии собственной безопасности Росгвардии», — написал он в своем Telegram-канале.