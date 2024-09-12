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В Крыму арестовали замглавы управления Росгвардии

Хинштейн: замглавы ГУ Росгвардии по Крыму арестован за превышение полномочий.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что арестован замглавы ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталий Салманов по обвинению в превышении должностных полномочий.

«Замначальника ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталий Салманов арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его разоблачение стало результатом успешной операции ФСБ при участии собственной безопасности Росгвардии», — написал он в своем Telegram-канале.

СК