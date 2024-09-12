Воронежцы обнаружили дрон во дворе жилого дома

Воронежцы днем 12 сентября сообщили в соцсетях о дроне, севшем во дворе жилого дома в одном из районов города.
— Вот такая гадость приземлилась у пятого подъезда нашего дома, — пишут очевидцы.
Территорию оцепили силовики.
— Местные жители проявили сознательность, не стали подбирать и изучать объект самостоятельно, а вызвали специалистов, — отметили в правительстве Воронежской области. — В данный момент оперативные службы проводят проверку.
Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал, что 12 сентября Воронеж посетил министр обороны Андрей Белоусов.