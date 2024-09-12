Уснул на сап-борде и едва не погиб: Туриста унесло в открытое море на 10 км от берега Джубги

Время приближалось к вечеру. В какой-то момент мужчина проснулся. Посмотрев по сторонам, он понял, что находится далеко от берега. К тому же поднялся ветер и пошла волна. Турист попытался добраться до берега. Но совладать с морем не смог. Оставалось вызывать на помощь спасателей.