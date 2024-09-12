Уснул на сап-борде и едва не погиб: Туриста унесло в открытое море на 10 км от берега Джубги

Отдых туриста на сап-борде в Туапсинском районе едва не оказался последним. Мужчину унесло в море на несколько км от берега.
Все произошло в Джубге днем 11 сентября. Турист вышел в море на сап-борде. Наслаждаясь видами, он решил немного отдохнуть. Мужчина прилег на доске и не заметил, как задремал. Сон окреп, и что происходило вокруг, турист уже не знал.
Время приближалось к вечеру. В какой-то момент мужчина проснулся. Посмотрев по сторонам, он понял, что находится далеко от берега. К тому же поднялся ветер и пошла волна. Турист попытался добраться до берега. Но совладать с морем не смог. Оставалось вызывать на помощь спасателей.
Мужчине удалось дозвониться в экстренные службы. В 20:50 к туристу на катере вышли специалисты «Кубань-СПАС». Из-за того, что стемнело, поиски осложнялись. Усилился и ветер.
«Переданные от пострадавшего координаты были не информативны, точку показало на берегу в поселке Бжид. Только опыт и отчаянное желание спасти человека привели к счастливому финалу», — рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Спасатели все время были на связи с туристом. Мужчину нашли в 10 км от берега. Туристу помогли забраться на борт катера и доставили его в безопасное место.
Кстати, за последнее время это не первая спасательная операция в море в Туапсинском районе. 7 сентября едва не погиб турист из Краснодара. Мужчина смастерил плот и собрался преодолеть путь от Джубги до Шепси. Но самодельное судно начало уносить далеко в море.