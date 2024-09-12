Гендиректору «Ленбытхима» грозит до десяти лет по делу о хищениях

Согласно уголовному законодательству, санкция статьи «мошенничество в особо крупном размере» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного.
По данным следствия, при исполнении госконтрактов, заключенных на сумму более 115 миллионов рублей с АО «Военторг» по поставке имущества для нужд департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, гендиректор «Ленбытхима» Денис Михайлов завысил цены на сырье и материалы и похитил на этом более 20 миллионов рублей.
«Ленбытхим» работал по 116 госконтрактам, выяснило РИА Новости, изучив данные из открытых источников и сервиса «БИР-Аналитик».