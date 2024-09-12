Гендиректору «Ленбытхима» грозит до десяти лет по делу о хищениях

По данным следствия, при исполнении госконтрактов, заключенных на сумму более 115 миллионов рублей с АО «Военторг» по поставке имущества для нужд департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, гендиректор «Ленбытхима» Денис Михайлов завысил цены на сырье и материалы и похитил на этом более 20 миллионов рублей.