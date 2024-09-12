Сейчас в больнице: в Приморье 11-летний мальчик упал с недостроенного здания

В Дальнереченске 11-летний мальчик упал с недостроенного здания. Вовремя прибывшие врачи госпитализировали ребенка. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МО МВД России «Дальнереченский».
В дежурную часть отдела полиции сообщили о том, что 11-летний мальчик упал с недостроенного здания на улице 45 лет Октября. Очевидцы вызвали скорую, пострадавшего ребенка госпитализировали. Неизвестно, насколько тяжелые травмы он получил.
На место выехали сотрудники и руководство отдела полиции. Они осмотрели место происшествия и провели комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
«По результатам проведенной проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством», — отметили в ведомстве.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Партизанске 14-летняя девочка упала с третьего этажа заброшенного здания.