Сейчас в больнице: в Приморье 11-летний мальчик упал с недостроенного здания

В дежурную часть отдела полиции сообщили о том, что 11-летний мальчик упал с недостроенного здания на улице 45 лет Октября. Очевидцы вызвали скорую, пострадавшего ребенка госпитализировали. Неизвестно, насколько тяжелые травмы он получил.