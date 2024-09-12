Песков заявил, что США уже разрешили Киеву бить ракетами вглубь РФ

Если никакие увещевания и предупреждения на политиков Великобритании в этом плане не действуют (а они, как известно, по этому спектру вопросов занимают наиболее агрессивную позицию), то в этом случае??? после первых ударов со стороны ВСУ ракетами Storm Shadow по целям на территории РФ??? пора уже России переходить и к практическим мерам.