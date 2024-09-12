Минобороны: в Курской области освобождено 10 населенных пунктов

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим контртеррористической операции и ЧС федерального уровня. К 12 августа под контролем ВСУ находилось 28 населенных пунктов. С тех пор эти данные не обновлялись. Областной минздрав сообщал, что с 6 августа пострадали 243 мирных жителя.