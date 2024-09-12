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Минобороны: в Курской области освобождено 10 населенных пунктов

Армия России в течение двух суток выбила вооруженные силы Украины (ВСУ) из 10 населенных пунктов в Курской области, сообщило Минобороны. Освобождены: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Как отмечает министерство в своей сводке, российские войска за последние сутки отразили в Курской области две контратаки ВСУ в направлении Фанасеевки и Снагости. Также была сорвана попытка атаки в направлении Ольговки.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре попытки противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье», — говорится в сообщении Минобороны.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим контртеррористической операции и ЧС федерального уровня. К 12 августа под контролем ВСУ находилось 28 населенных пунктов. С тех пор эти данные не обновлялись. Областной минздрав сообщал, что с 6 августа пострадали 243 мирных жителя.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».