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ВС России отразили четыре попытки прорыва ВСУ через границу в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу РФ в Курской области в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Об этом 12 сентября сообщает Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Потери противника составили до 55 человек личного состава убитыми и ранеными, четыре танка, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин и две инженерные машины разграждения», — указали в ведомстве.

Военные продолжают вести разведывательно-поисковые действия в лесных массивах по выявлению и уничтожению украинских диверсионных групп, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, добавили в Минобороны.

Также были отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость. Кроме того, сорвана попытка атаки в направлении населенного пункта Ольговка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными. Один украинский военнослужащий сдался в плен. Были уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль.

Также отмечается, что за двое суток российские военные освободили 10 населенных пунктов в Курской области: Апанасовка, Бяховка, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

Ранее, 12 сентября, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила управляемую авиабомбу ВСУ в приграничье региона. Смирнов также выразил благодарность военным Вооруженных сил России (ВС РФ).

Тогда же заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что на суджанском направлении в Курской области военные уничтожили несколько единиц военной техники, включая расчет дрона типа «Баба-яга».

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе.