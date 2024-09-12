ВС России отразили четыре попытки прорыва ВСУ через границу в Курской области

Также были отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость. Кроме того, сорвана попытка атаки в направлении населенного пункта Ольговка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными. Один украинский военнослужащий сдался в плен. Были уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль.