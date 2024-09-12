ВС России отразили четыре попытки прорыва ВСУ через границу в Курской области

«Потери противника составили до 55 человек личного состава убитыми и ранеными, четыре танка, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин и две инженерные машины разграждения», — указали в ведомстве.
Военные продолжают вести разведывательно-поисковые действия в лесных массивах по выявлению и уничтожению украинских диверсионных групп, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, добавили в Минобороны.
Также были отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость. Кроме того, сорвана попытка атаки в направлении населенного пункта Ольговка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными. Один украинский военнослужащий сдался в плен. Были уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль.
Также отмечается, что за двое суток российские военные освободили 10 населенных пунктов в Курской области: Апанасовка, Бяховка, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.
Ранее, 12 сентября, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила управляемую авиабомбу ВСУ в приграничье региона. Смирнов также выразил благодарность военным Вооруженных сил России (ВС РФ).
Тогда же заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что на суджанском направлении в Курской области военные уничтожили несколько единиц военной техники, включая расчет дрона типа «Баба-яга».
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе.