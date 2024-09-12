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Пожар в Советском районе Волгограда успешно локализовали

Днем 12 сентября огонь полыхал в поселке Центральный-2.

Пожарным удалось справиться с крупным возгоранием, которое охватило часть территории СНТ «Центральный». Горела сухая трава.

«В 14 часов 30 минут пожар локализован, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. — По предварительной информации, сгорели две хозяйственные постройки».

Известно, что сегодня днем в поселке Центральный-2 Советского района Волгограда вспыхнул пожар. Об этом «Волгоградской правде.ру» сообщили жители. По сообщениям очевидцев, огонь подошел вплотную к жилым домам, и люди опасались его распространения, чему способствовал сильный ветер.

МЧС
пожары