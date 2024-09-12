Пожар в Советском районе Волгограда успешно локализовали

Известно, что сегодня днем в поселке Центральный-2 Советского района Волгограда вспыхнул пожар. Об этом «Волгоградской правде.ру» сообщили жители. По сообщениям очевидцев, огонь подошел вплотную к жилым домам, и люди опасались его распространения, чему способствовал сильный ветер.