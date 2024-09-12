«Стучала и кричала, но мне не ответили»: Ростовчанка, которую вместе с мужем обвиняют в убийстве дочери, рассказала о преступлении

— Я спросила у мужа, зачем он так поступил. Иван резко встал, и я оказалась на полу. Он сел на меня, а я начала кричать. Тогда он сказал, что я должна ему помочь все ему скрыть. Что, если не помогу, он меня убьет. Потом он сказал, что уедет, но вернется.