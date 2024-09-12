«Стучала и кричала, но мне не ответили»: Ростовчанка, которую вместе с мужем обвиняют в убийстве дочери, рассказала о преступлении

В Ростовском областном суде 11 сентября выступила женщина, которую обвиняют в убийстве дочери. Следствие считает, что в апреле 2023 года она и ее муж расправились с общим ребенком и попытались скрыть следы преступления. Во время последнего слушания подсудимая озвучила свою версию событий.
«ДОЧЬ БЫЛА СТРАННО УКРЫТА — С ГОЛОВОЙ».
Наталья рассказала, что перед происшествием она часто ругалась с мужем Иваном. Но утро того рокового дня, 28 апреля, было спокойным. Иван отправился на работу. Наталья покормила и поиграла с дочерью, передала ее няне и поехала в институт.
По словам подсудимой, новая ссора вспыхнула, когда муж забрал ее после занятий. По дороге домой они начали высказывать друг другу претензии. Когда супруги вернулись в квартиру, Иван стал собирать вещи. Наталья утверждает, что в этот момент пошла в душ и попросила мужа посидеть с ребенком.
— Когда вышла, Иван сидел на диване. Дочь лежала в кроватке. Она была странно укрыта одеялом — полностью с головой. Я раскрыла одеяльце. У ребенка был неестественный цвет лица, мелкие пятна на лице.
Женщина приподняла дочь и поняла, что та уже не дышит.
— Я спросила у мужа, зачем он так поступил. Иван резко встал, и я оказалась на полу. Он сел на меня, а я начала кричать. Тогда он сказал, что я должна ему помочь все ему скрыть. Что, если не помогу, он меня убьет. Потом он сказал, что уедет, но вернется.
Наталья утверждает, что Иван приказал ей отнести ребенка в ванную. Сам же замкнул квартиру и уехал.
— Я не нашла ключи. Отнесла ребенка в ванную, как он сказал. Стала стучать соседке в стенку, кричать с балкона, просить о помощи. Но никто не отреагировал.
«СКАЗАЛ, ЧТО Я ДОЛЖНА ПОЗВОНИТЬ В ПОЛИЦИЮ».
Обвиняемая вспоминает, что муж вернулся, когда на улице стемнело. Он снял с себя одежду, оставшись в футболке и трусах, взял два ножа и зашел в ванную. После этого, как утверждает Наталья, супруг заставил ее помогать ему избавляться от следов преступления. Когда все было сделано, Иван якобы придумал версию о похищении дочери.
— Он сказал, что уедет, а я должна спустя полчаса позвонить в полицию. Нужно было сообщить, что я была дома с ребенком, и кто-то постучал в дверь. После этого мне что-то распылили в лицо. Когда очнулась, ребенка не было.
Наталья говорит, что выполнила инструкции мужа: позвонила в полицию и заявила о похищении. После этого оперативники забрали ее в отдел, чтобы расспросить о случившемся. Ночью она настаивала на первоначальной версии, но потом решила сознаться.
— Утром я рассказала, как все было на самом деле.
Напомним, у второго обвиняемого, супруга Наталья, версия другая. Иван отрицает свою причастность и говорит, что его не было дома в момент преступления. Отметим, все обстоятельства произошедшего предстоит установить суду. Дело рассматривается с участием коллегии присяжных заседателей.