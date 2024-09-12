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«Стучала и кричала, но мне не ответили»: Ростовчанка, которую вместе с мужем обвиняют в убийстве дочери, рассказала о преступлении

Ростовчанка, обвиняемая в убийстве дочери, сообщила, что муж расправился с малышкой и заставил ее лгать.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовском областном суде 11 сентября выступила женщина, которую обвиняют в убийстве дочери. Следствие считает, что в апреле 2023 года она и ее муж расправились с общим ребенком и попытались скрыть следы преступления. Во время последнего слушания подсудимая озвучила свою версию событий.

«ДОЧЬ БЫЛА СТРАННО УКРЫТА — С ГОЛОВОЙ».

Наталья рассказала, что перед происшествием она часто ругалась с мужем Иваном. Но утро того рокового дня, 28 апреля, было спокойным. Иван отправился на работу. Наталья покормила и поиграла с дочерью, передала ее няне и поехала в институт.

По словам подсудимой, новая ссора вспыхнула, когда муж забрал ее после занятий. По дороге домой они начали высказывать друг другу претензии. Когда супруги вернулись в квартиру, Иван стал собирать вещи. Наталья утверждает, что в этот момент пошла в душ и попросила мужа посидеть с ребенком.

Происшествие случилось в одном из микрорайонов Ростова. Лейла МИРИШОВА

— Когда вышла, Иван сидел на диване. Дочь лежала в кроватке. Она была странно укрыта одеялом — полностью с головой. Я раскрыла одеяльце. У ребенка был неестественный цвет лица, мелкие пятна на лице.

Женщина приподняла дочь и поняла, что та уже не дышит.

— Я спросила у мужа, зачем он так поступил. Иван резко встал, и я оказалась на полу. Он сел на меня, а я начала кричать. Тогда он сказал, что я должна ему помочь все ему скрыть. Что, если не помогу, он меня убьет. Потом он сказал, что уедет, но вернется.

На последнем заседании выступила одна из обвиняемых, мать ребенка. Лейла МИРИШОВА

Наталья утверждает, что Иван приказал ей отнести ребенка в ванную. Сам же замкнул квартиру и уехал.

— Я не нашла ключи. Отнесла ребенка в ванную, как он сказал. Стала стучать соседке в стенку, кричать с балкона, просить о помощи. Но никто не отреагировал.

«СКАЗАЛ, ЧТО Я ДОЛЖНА ПОЗВОНИТЬ В ПОЛИЦИЮ».

Обвиняемая вспоминает, что муж вернулся, когда на улице стемнело. Он снял с себя одежду, оставшись в футболке и трусах, взял два ножа и зашел в ванную. После этого, как утверждает Наталья, супруг заставил ее помогать ему избавляться от следов преступления. Когда все было сделано, Иван якобы придумал версию о похищении дочери.

— Он сказал, что уедет, а я должна спустя полчаса позвонить в полицию. Нужно было сообщить, что я была дома с ребенком, и кто-то постучал в дверь. После этого мне что-то распылили в лицо. Когда очнулась, ребенка не было.

Дело рассматривается с участием коллегии присяжных заседателей. Дмитрий КУТЕПОВ

Наталья говорит, что выполнила инструкции мужа: позвонила в полицию и заявила о похищении. После этого оперативники забрали ее в отдел, чтобы расспросить о случившемся. Ночью она настаивала на первоначальной версии, но потом решила сознаться.

— Утром я рассказала, как все было на самом деле.

Напомним, у второго обвиняемого, супруга Наталья, версия другая. Иван отрицает свою причастность и говорит, что его не было дома в момент преступления. Отметим, все обстоятельства произошедшего предстоит установить суду. Дело рассматривается с участием коллегии присяжных заседателей.