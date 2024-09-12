Освобождение 10 населенных пунктов и отражение попыток прорыва. Ситуация в Курской области

Они также отразили в течение суток четыре попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Ход операции по уничтожению украинских формирований
Подразделения группировки войск «Север» в течение двух суток освободили 10 населенных пунктов в Курской области: Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и 10-й Октябрь.
Российские войска в течение суток отразили 4 попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.
Военные отразили две контратаки противника в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, а также сорвали попытку атаки в направлении Ольговки.
Один украинский военнослужащий сдался в плен.
Российская авиация нанесла поражение скоплениям живой силы и техники противника в Курской области, а также ударила по украинским резервам в Сумской области.
Потери ВСУ
За сутки потери противника составили более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе 5 танков, 6 бронетранспортеров и 13 боевых бронированных машин, а также 2 артиллерийских орудия, 9 автомобилей, 2 инженерные машины разграждения и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
Всего за время боевых действий Киев потерял более 12 500 военнослужащих, 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 7 HIMARS и 5 MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 2 транспортно-заряжающие машины, 24 станции РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, 2 РЛС ПВО, 10 единиц инженерной техники, из них 4 инженерные машины разграждения и 1 установку разминирования УР-77.
Дела против украинских боевиков
Военные следователи возбудили уголовные дела против военнослужащих 22-й механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины, которые вели обстрел мирного населения в Курской области, сообщили ТАСС в пресс-службе СК России.
Также возбудили дело против военнослужащей 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Юлии Лапыч. Ее подозревают в совершении террористического акта, незаконном пересечении государственной границы и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.
Ядерный терроризм Киева
Украина бьет по гражданским энергетическим объектам, а ядерный терроризм стал «главной визитной карточкой» киевского режима, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с руководителями дипмиссий в формате круглого стола по Украине.