Освобождение 10 населенных пунктов и отражение попыток прорыва. Ситуация в Курской области

Всего за время боевых действий Киев потерял более 12 500 военнослужащих, 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 7 HIMARS и 5 MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 2 транспортно-заряжающие машины, 24 станции РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, 2 РЛС ПВО, 10 единиц инженерной техники, из них 4 инженерные машины разграждения и 1 установку разминирования УР-77.