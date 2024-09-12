В Сочи спасли двух сапбордистов

О случившемся сотрудники Южного регионального ПСО МЧС России узнали от отца пропавших. Мужчина увидел, что его дочь и сына на сапбордах уносит в море. У пострадавших был с собой телефон, с помощью которого они передали координаты своего местоположения спасателям.