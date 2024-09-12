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В Сочи спасли двух сапбордистов

Специалисты спасли двух туристов на сапбордах в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Источник: Коммерсантъ

О случившемся сотрудники Южного регионального ПСО МЧС России узнали от отца пропавших. Мужчина увидел, что его дочь и сына на сапбордах уносит в море. У пострадавших был с собой телефон, с помощью которого они передали координаты своего местоположения спасателям.

Сотрудники МЧС вышли в море на гидроциклах и обнаружили девушку и ее брата. Туристов доставили на берег.

Ранее в Джубге спасли туриста, который вышел в море на сапборде и уснул. Пострадавшего мужчину обнаружили в 10 км от берега. Специалисты «Кубань-СПАС» помогли ему забраться на борт катера и доставили в безопасное место.

МЧС