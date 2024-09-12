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Дерзкая кража ящика пожертвований из храма в Геленджике попала на видео

В Геленджике полиция задержала 34-летнего мужчину за дерзкую кражу ящика с пожертвованиями из храма. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Источник: Новая Кубань

Сообщение о хищении поступило в отдел полиции города-курорта. Преступление произошло в храме на улице Первомайской. На записях камер видно, как злоумышленник вошел в храм, накрыл ящик для пожертвований тряпкой и вынес его, забрав с собой более 4 тысяч рублей.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, полицейские быстро установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель, которого задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.



Теперь задержанному грозит до двух лет лишения свободы за кражу, сообщили в ОМВД России по городу Геленджику.