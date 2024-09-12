ДТП с участием шести машин произошло в Ростовской области

Шесть машин столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 11 сентября. На месте происшествия потребовалась помощь региональных спасателей, сообщили в ГКУ РО «РО ПСС».
Как уточнили в ведомстве, столкновение автомобилей в попутном направлении произошло в районе 877 км автодороги. Сотрудники Тарасовского ПСО оградили место аварии, отключили аккумуляторы ТС, а также помогли скорой помощи и пожарным.
Отдельно проезжую часть очистили от обломков и ГСМ.
Машины после столкновения получили механические повреждения. Людей вывели из искореженного транспорта. Информации о пострадавших в ГКУ РО «РО ПСС» не предоставили.