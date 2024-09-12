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ДТП с участием шести машин произошло в Ростовской области

Массовое ДТП произошло на М-4 «Дон» в Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

Шесть машин столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 11 сентября. На месте происшествия потребовалась помощь региональных спасателей, сообщили в ГКУ РО «РО ПСС».

Как уточнили в ведомстве, столкновение автомобилей в попутном направлении произошло в районе 877 км автодороги. Сотрудники Тарасовского ПСО оградили место аварии, отключили аккумуляторы ТС, а также помогли скорой помощи и пожарным.

Отдельно проезжую часть очистили от обломков и ГСМ.

Машины после столкновения получили механические повреждения. Людей вывели из искореженного транспорта. Информации о пострадавших в ГКУ РО «РО ПСС» не предоставили.