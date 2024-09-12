Российские дроны уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Черниговской области

Там пояснили, что во время воздушной разведки в одном из сел засекли передвижение украинских солдат, а в лесном массиве обнаружили взводный опорный пункт с хозяйственной постройкой, где располагался склад с боеприпасами.
«Операторы БПЛА Росгвардии нанесли прицельный удар по целям с помощью FPV-дронов. Средствами объективного контроля удалось зафиксировать на складе масштабное возгорание и многократную вторичную детонацию. Через несколько минут огнем была охвачена вся территория места дислокации боевиков», — говорится в сообщении.
Ведомство опубликовало видео, запечатлевшее поражение цели и мощный пожар, который начался после попадания.