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Российские дроны уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Черниговской области

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие и бойцы Росгвардии с помощью дронов уничтожили склад боеприпасов украинской армии в Черниговской области, сообщила пресс-служба Росгвардии.

Источник: РИА "Новости"

Там пояснили, что во время воздушной разведки в одном из сел засекли передвижение украинских солдат, а в лесном массиве обнаружили взводный опорный пункт с хозяйственной постройкой, где располагался склад с боеприпасами.

«Операторы БПЛА Росгвардии нанесли прицельный удар по целям с помощью FPV-дронов. Средствами объективного контроля удалось зафиксировать на складе масштабное возгорание и многократную вторичную детонацию. Через несколько минут огнем была охвачена вся территория места дислокации боевиков», — говорится в сообщении.

Ведомство опубликовало видео, запечатлевшее поражение цели и мощный пожар, который начался после попадания.