Олбани
+16°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет Red Wings из Тюмени экстренно посадили в Екатеринбурге

Самолет Red Wings, выполнявший рейс Тюмень — Махачкала, в среду, 11 сентября совершил незапланированную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, пишет Telegram-канал Aviaincident.

Источник: Коммерсантъ

Причиной экстренной посадки стали проблемы с гидросистемой самолета Sukhoi Superjet 100−95B. Экипаж на борту сообщил о низком давлении во второй гидросистеме, из-за чего и было принято решение уйти на запасной аэродром. Сигнала «бедствие» или объявления о срочности самолет не подавал. Посадку совершили успешно в 17:17 по местному времени.

Согласно сервису Flight Radar, самолет успешно долетел до Махачкалы из Екатеринбурга, приземлившись в 23:06. Сегодня, 12 сентября, борт штатно выполняет рейсы.

Ранее сообщалось, что в Кольцово по техническим причинам задержали два самолета Red Wings в Казань и Нижний Новгород. Затем наблюдались еще несколько задержек рейсов авиакомпании, связанных с поздним прибытием судов.