Самолет Red Wings из Тюмени экстренно посадили в Екатеринбурге

Причиной экстренной посадки стали проблемы с гидросистемой самолета Sukhoi Superjet 100−95B. Экипаж на борту сообщил о низком давлении во второй гидросистеме, из-за чего и было принято решение уйти на запасной аэродром. Сигнала «бедствие» или объявления о срочности самолет не подавал. Посадку совершили успешно в 17:17 по местному времени.