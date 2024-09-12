Самолет Red Wings из Тюмени экстренно посадили в Екатеринбурге

Причиной экстренной посадки стали проблемы с гидросистемой самолета Sukhoi Superjet 100−95B. Экипаж на борту сообщил о низком давлении во второй гидросистеме, из-за чего и было принято решение уйти на запасной аэродром. Сигнала «бедствие» или объявления о срочности самолет не подавал. Посадку совершили успешно в 17:17 по местному времени.
Согласно сервису Flight Radar, самолет успешно долетел до Махачкалы из Екатеринбурга, приземлившись в 23:06. Сегодня, 12 сентября, борт штатно выполняет рейсы.
Ранее сообщалось, что в Кольцово по техническим причинам задержали два самолета Red Wings в Казань и Нижний Новгород. Затем наблюдались еще несколько задержек рейсов авиакомпании, связанных с поздним прибытием судов.