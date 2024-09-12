«Свернул на скользкую дорожку»: омский студент пришел в кофейную в поисках работы, а вышел с украденным ноутбуком

На допросе молодой омич рассказал, что пришел в кофейню в поисках подработки, но получил отказ. После этого он увидел оставленный без присмотра ноутбук и убедился, что за ним никто не наблюдает. Тогда студент похитил его и ушел в другую кофейню, где планировал удалить с гаджета все данные, но его опередили полицейские.