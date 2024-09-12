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«Свернул на скользкую дорожку»: омский студент пришел в кофейную в поисках работы, а вышел с украденным ноутбуком

В Омске студент украл дорогой ноутбук у мужчины, который ненадолго вышел из кофейни.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские установили, что 56-летний мужчина гостил в Омске у своих родственников. В одной из кофеен на проспекте Карта Маркса он решил ненадолго отлучиться в аптеку, оставив ноутбук на столе.

Позже мужчина вернулся за свой столик, однако гаджета уже не было. Тогда он рассказал об этом работникам кофейни.

Охранники отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и узнали злоумышленника. Им оказался 16-летний студент строительного колледжа. Вскоре его задержали в кафе этой же сети и передали полицейским.

На допросе молодой омич рассказал, что пришел в кофейню в поисках подработки, но получил отказ. После этого он увидел оставленный без присмотра ноутбук и убедился, что за ним никто не наблюдает. Тогда студент похитил его и ушел в другую кофейню, где планировал удалить с гаджета все данные, но его опередили полицейские.

Сотрудники полиции изъяли украденный ноутбук и вернули его владельцу. Сумма причиненного ущерба составила 60 тыс. рублей.

На похитителя завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («кража»). Теперь парню грозит до 2 лет лишения свободы.