Вышел погулять и пропал: в Иркутске начались поиски 10-летнего мальчика

В Иркутске пропал 10-летний мальчик. Ушел из дома 11 сентября 2024 года, но так и не вернулся. Последний раз его видели около шести часов вечера в Ленинском округе на улице 2-ая Московская. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.