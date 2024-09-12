Вышел погулять и пропал: в Иркутске начались поиски 10-летнего мальчика

В Иркутске пропал 10-летний мальчик. Ушел из дома 11 сентября 2024 года, но так и не вернулся. Последний раз его видели около шести часов вечера в Ленинском округе на улице 2-ая Московская. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Сегодня, 12 сентября, мать четвероклассника обратилась за помощью. Рассказала, что мальчик ушел гулять. Неизвестно, почему она так долго молчала. Пыталась искать сама, обошла дворы, но все безуспешно, ребенка нигде нет.
— На вид ему 10 лет, рост около 140 см, глаза карие, стрижка короткая. Был одет в черные брюки, белую рубашку, туфли, — рассказывают в пресс-службе полиции.
Сейчас поисками занимаются волонтеры и правоохранители. Просят помощи у тех, кто обладает какой-то информацией.