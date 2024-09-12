В Ростовской области бизнесмен скрыл от налоговой 80 млн рублей

В Ростовской области директора фирмы заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 80 млн рублей. Сейчас ведется следствие, сообщили в пресс-службе управления СК России по донскому региону.
По данным ведомства, с 2020 по 2021 год руководитель организации скрывал деньги от государства с помощью липовой документации. Также недостоверные данные вносились в налоговую отчетность.
— Уголовное дело было возбуждено на основании материалов инспекции ФНС № 23 по Ростовской области, — уточнили в пресс-службе Следкома.
Теперь директору фирмы грозит наказание по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). За такое нарушение закона грозят штраф от 200 до 500 тысяч рублей, до 5 лет принудительных работ или до 5 лет лишения свободы.
Напомним, также в Ростовской области рассмотрят дело о попытке передачи в 1 млн рублей взятки.