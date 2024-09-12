В Ростовской области бизнесмен скрыл от налоговой 80 млн рублей

Теперь директору фирмы грозит наказание по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). За такое нарушение закона грозят штраф от 200 до 500 тысяч рублей, до 5 лет принудительных работ или до 5 лет лишения свободы.