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Омичу грозит 15 лет колонии за смертельное избиение родственника

Почвой конфликта стало злоупотребление алкоголем одного из мужчин.

Источник: Комсомольская правда

Следствие установило, что 7 июня 2024 года 31-летний омич у себя в квартире вступил в конфликт с родственником. Причиной ссоры стало то, что родственник мужчины злоупотреблял алкоголем.

Тогда фигурант дела, обладая профессиональными навыками боевых искусств, ударил мужчину не менее пяти раз кулаками в область головы. Родственник мужчины скончался от полученных травм.

Свою вину в совершении преступления фигурант дела признал полностью.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему грозит до 15 лет колонии.

Прокуратура направила уголовное дело в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.