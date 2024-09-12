«Сказал, что в России его ничего не держит»: Вдова Игоря Талькова прервала молчание и вспомнила последний разговор с убийцей певца

В Петербурге продолжается судебное разбирательство по громкому делу об убийстве певца Игоря Талькова. Обвиняемым проходит его директор Валерий Шляфман, давно сбежавший в Израиль. Как полагает следствие, именно он 33 года назад случайно выстрелил в музыканта из «Нагана» во время потасовки между Тальковым и охранником Азизы Игорем Малаховым. Малахов пришел к Шляфману и Талькову, чтобы они поменялись с Азизой очередностью выступления на концерте в «Юбилейном». Но завязалась драка с беспорядочной стрельбой.
На новом заседании выступила вдова певца Татьяна Талькова. Она хранила молчание долгое время и несколько лет отказывалась от интервью. Осмотрев пришедшую толпу журналистов, женщина попросила закрыть суд и заявила, что прессе нет никакой веры. Но судья отказал ей. По словам вдовы, в день убийства ее муж приехал в концертный зал заранее. Он был счастлив. Но настроение быстро испортилось, так как за кулисами велись споры. Причем очень оживленные.
— Кому-кому, а Игорю было все равно, когда выступать. Он везде получал аплодисменты, — отметила вдова.
При этом незадолго до концерта Талькову поступали угрозы от неизвестного человека. Вдова хорошо помнит, как Игорь нанял телохранителя с оружием, а жене купил газовый пистолет. Артисту даже названивали на телефон.
— Вы объявляете мне войну? Хорошо, я ее принимаю, — сказал музыкант во время одного из телефонных разговоров по этому поводу.
При этом в подробности ситуации Тальков жену не посвящал, чтобы оградить от негатива. День гибели мужа супруга помнит по множеству рассказов очевидцев. Ее самой не было ни за кулисами, ни на концерте. Татьяна подтверждает, что драка произошла в гримерке. Слово за слово, появился пистолет. Как говорят очевидцы, все произошло очень быстро. Сначала пистолет оказался в руках Малахова, а затем его выбил Шляфман, взял и начал палить по охраннику Азизы. Но, как оказалось, одна пуля угодила в Талькова.
— Игорь попятился к стене. У него пошла кровь. Сказал: «Как больно!». Пошел по направлению к сцене и там упал. Под ним было очень много крови. Месяца через два Шляфман уехал за границу, когда ему начали угрожать ребята из коллектива. Просто позвонил в посольство Израиля. Говорил нам, что его ничего здесь не держит, — вспоминает вдова.
Показания Татьяны Тальковой приобщили к делу во время заседания в Петроградском районном суде. Добавим, что так как Валерий Шляфман находится за границей, обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах ему предъявили заочно. Его адвокат присутствует на заседаниях, но свою позицию пока не озвучивает.