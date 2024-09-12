«Сказал, что в России его ничего не держит»: Вдова Игоря Талькова прервала молчание и вспомнила последний разговор с убийцей певца

При этом в подробности ситуации Тальков жену не посвящал, чтобы оградить от негатива. День гибели мужа супруга помнит по множеству рассказов очевидцев. Ее самой не было ни за кулисами, ни на концерте. Татьяна подтверждает, что драка произошла в гримерке. Слово за слово, появился пистолет. Как говорят очевидцы, все произошло очень быстро. Сначала пистолет оказался в руках Малахова, а затем его выбил Шляфман, взял и начал палить по охраннику Азизы. Но, как оказалось, одна пуля угодила в Талькова.