Самарский врач Лунина о парне, которого ударила молния в Грузии: «С медицинской точки зрения объяснить это невозможно»

Напомним, молния поразила самарского футбольного фаната Павла Смирнова и на некоторое время парализовала, но он находился в сознании. Сразу после произошедшего парень упал, на нем загорелась одежда. Друзья сразу бросились на помощь и вызвали скорую. Врачи диагностировали лишь ожоги тела, рук и ног. Сейчас Павел находится в больнице в Грузии. Если его состояние не ухудшится, то в скором времени его выпишут.