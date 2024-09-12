Самарский врач Лунина о парне, которого ударила молния в Грузии: «С медицинской точки зрения объяснить это невозможно»

32-летний самарец Павел Смирнов чудом остался жив после удара молнией. ЧП произошло 11 сентября 2024 года в грузинском Батуми, куда самарец отправился в путешествие со своими друзьями. Парни танцевали на понтоне, когда началась гроза. Молния попала прямо в одного из них. Журналист «КП-Самара» узнала у заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии Клиник СамГМУ, врача анестезиолога-реаниматолога Александры Луниной, какой шанс выжить при таком смертоносном природном катаклизме.
Напомним, молния поразила самарского футбольного фаната Павла Смирнова и на некоторое время парализовала, но он находился в сознании. Сразу после произошедшего парень упал, на нем загорелась одежда. Друзья сразу бросились на помощь и вызвали скорую. Врачи диагностировали лишь ожоги тела, рук и ног. Сейчас Павел находится в больнице в Грузии. Если его состояние не ухудшится, то в скором времени его выпишут.
Молния — одно из смертоносных природных явлений. Известно, что молнии чаще попадают в наиболее возвышенные участки местности. Поэтому поражение природным разрядом обычно случается, если человек находится в поле, на крыше высотного здания или поверхности водоема. Вот и в истории о российском туристе из Самары парень находился на пирсе у воды.
— Поражение атмосферным электричеством в результате удара молнии — состояние, встречающееся в реанимационной практике. Вместе с тем, оно сопровождается высокой смертностью и серьезными осложнениями у значительной части выживших пациентов. Удар молнии вызывает мультисистемное поражение организма человека за счет сочетания нескольких повреждающих факторов. Прямой или опосредованный разряд электричества высокого напряжения вызывает органические и функциональные изменения органов нервной и сердечно-сосудистой систем. Вследствие высвобождения большого количества тепловой энергии возникает высокая температура, вызывающая ожоги, а также ударная волна, приводящая к механическим повреждениям костно-мышечной системы и внутренних органов, — объясняет реаниматолог Александра Лунина.
Самарский врач отмечает, что, к счастью, в мире встречаются случаи, когда после прямого поражения молнией люди остаются живы.
— С медицинской точки зрения объяснить это невозможно. Я считаю, что для молодого человека из Самары этот день — второй день рождения, — говорит врач.
Независимо от состояния человека, перенесшего поражение молнией, всегда рекомендована госпитализация в стационар в отделение реанимации и интенсивной терапии. Здесь у врача-реаниматолога присутствует возможность непрерывно отслеживать работу всех органов и своевременно, совместно с узкими специалистами (неврологами, хирургами, кардиологами и др.), купировать осложнения, которыми сопровождается поражение электричеством.