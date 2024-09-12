Главврач Центра гигиены Татарстана задержан по подозрению в мошенничестве

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Татарстан.
По данным следствия, в 2023 году Сизова помогла своему знакомому победить в тендере на поставку расходных материалов для центра. В результате этой сделки учреждение потеряло более 1,6 млн руб.
В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с просьбой о назначении меры пресечения для главного врача. Параллельно ведутся следственные действия для сбора доказательной базы и выяснения всех деталей дела.
Сизова закончила Казанский государственный медицинский университет по специальности «Медико-профилактическое дело» в 1999 году. Она начала работать санитарным врачом в отделении гигиены питания Центра госсанэпиднадзора Вахитовского района Казани. В ноябре 2019 года Сизову назначили главным врачом Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан.