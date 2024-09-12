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На трассе М-5 в Челябинской области в ДТП пострадали женщина и подросток

Авария произошла на территории Усть-Катава.

Источник: ГУ МВД России по Челябинской области

Авария произошла на территории Усть-Катава. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным ведомства, на 1621 километре дороги «Москва — Челябинск» столкнулись две легковушки. Дорожно-транспортное происшествие не обошлось без пострадавших. Известно, что травмы получили два человека — это 43-летняя водитель автомобиля «Форд» и 150летняя девочка, которая ехала в этой же иномарке.

В правоохранительных органах сообщили, что на месте ДТП работает сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Кроме того, на участке трассы было организовано реверсивное движение. В настоящее время автомобили могут проезжать без ограничений.